Ночью в Омске произошел конфликт со стрельбой, ранили 17-летнего подростка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшей ночью около трех часов в Омске близ Горбатого моста произошел серьезный конфликт между горожанами. Его участниками стали мужчина 1979 года рождения и подростки. После словесной перепалки в ход пошло оружие, в результате стрельбы парень 2005 года рождения оказался ранен. Его осмотрели в больнице и оказали необходимую медицинскую помощь. Видимо, не слишком серьезное ранение - пострадавшего отпустили домой на амбулаторное лечение. Сотрудники полиции узнали о происшествии после обращения подростка к медикам, также появилось видео от очевидцев, которые, в свою очередь, распространили его в местных СМИ. На видео слышны крики нескольких мужчин, затем следует два хлопка от выстрелов. Судя по вспышкам - оружие огнестрельное.

- Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия, в результате которого ранение левого предплечья из травматического оружия получил омич, 2005 года рождения. Информация о произошедшем поступила из медицинского учреждения. Предварительно установлено, что конфликт произошел между 17- летним подростком и мужчиной 1979 года рождения. Последний в качестве аргумента решил использовать оружие. Впоследствии подросток самостоятельно обратился в больницу, ему назначено амбулаторное лечение. Сотрудники полиции принимают меры к задержанию стрелявшего, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сейчас стрелявшего мужчину вовсю ищут правоохранители.