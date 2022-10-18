Обвиняемых в тройном убийстве юных омичей из деревни Юрьевка будут судить 2 ноября за закрытыми дверями

Фото: СУ СКР по Омской области

За убийство матери, отчима и родной сестры перед судом предстанет 14-летняя жительница села Юрьевка Павлоградского района и ее 17-летний возлюбленный.

Им продлили арест до 2 ноября, в этот же день в Павлоградском суде состоится заседание по громкому делу, которое взбудоражило всю страну. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Напомним, страшная трагедия произошла в ночь с 21 на 22 января 2022 года. Тогда в населенном пункте на границе с Республикой Казахстан произошло жуткое убийство. Зверски ножом были убиты молодая женщина, ее сожитель и дочь-инвалид. Чудом удалось спастись старшей девочке и младшему брату.

Но как оказалось, все не та просто. По версии следствия и признательным показаниям на детекторе лжи, к убийству оказалась причастна как раз та самая старшая дочь, которая заказала кровавую расправу своему возлюбленному. Молодой человек безжалостно зарезал ножом для заколки домашних животных родственников подруги. Всё это было сделано из-за того, что родители девочки запрещали ей общаться с хулиганистым Ромео.

Точку в одном из громких и кровавых дел Омской области этого года поставит суд.