Пережить кризис: выясняем, куда в Омске можно сдать вещи в комиссионку

Одни продают махом все, что плохо лежит. Другие и копейки выручить не могут. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Народная истина гласит: «Чтобы купить что-нибудь ненужное, сначала нужно продать что-нибудь ненужное». А если серьезно, то экономические реалии заставляют нас потуже затянуть пояса, оглянуться вокруг и прикинуть, откуда стоит выручить деньги. На помощь приходят комиссионные магазины и сайты с объявлениями о продаже бывших в употреблении вещей. Рассказываем, что же там можно продать, и что чаще покупают другие люди в комиссионных магазинах.

Продать и купить здесь можно что угодно: одежду, обувь, аксессуары, мебель, музыкальные инструменты, технику, антиквариат. Главное - чтобы вещи были в хорошем состоянии, визуально новые. Если есть чеки и фирменная упаковка - это будет плюсом.

По закону в комиссионных магазинах запрещено продавать драгоценные металлы и камни, за исключением ювелирных изделий. Не возьмут у вас товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях, предметы личной гигиены, белье, чулочно-носочные изделия, посуду из полимерных материалов, в том числе одноразовую, бытовую химию и лекарственные препараты.

Комиссионки и комиссия за них

Офлайн комиссионки в Омске торгуют в основном одеждой, обувью, бытовой техникой и мебелью. Цены - разные. Многое зависит от не только и не столько от производителя товара, сколько о степени сохранности вещей. В среднем блузки - по 300-500 рублей, джинсы и брюки - от 500 рублей и выше, предметы верхней одежды - от 1500 рублей. Но это уже готовые цены с накруткой торговой площадки. Ваши вещи сначала оценят, а затем возьмут на реализацию. На руки в случае продажи вы получите на 30-50% меньше от розничной стоимости.

При этом на комиссию принимают далеко не все товары. Иногда приемщиков не устраивает качество или модель, иногда вещи не подходят под концепцию магазина или просто аналогичных товаров у них накопилось много. Бывает такое, что собственник хочет продать сразу несколько предметов, но ни один из них комиссионный не принимает.

Многие не готовы раскошеливаться на комиссию торговой точки, либо ждать решения продавца, и пытаются реализовать вещи собственными силами - через Сеть, или омскую барахолку. Здесь успех возможной сделки зависит только от вашей личной активности.

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

- Одна моя родственница живет заграницей, на протяжении нескольких лет она присылала мне и детям повседневные вещи отличного качества, некоторые из них мы и не надели ни разу. Продавать за 100-200 рублей, как это принято в комиссионках, я не готова, жалко, поэтому стою сама, где придется. Зато вот на днях продала польскую новую куртку к зиме за три тысячи рублей, - поделилась омичка Светлана, которая время от времени проводит выходные дни на блошином рынке. Благо, никакой арендной платы не берут. Но удастся ли найти Светлане покупателя на свой недешевый товар - большой вопрос. Обычно здесь гуляют покупатели, привыкшие к супер-эконом сегменту.

Важны габариты и изношенность

Много выгоднее и проще продавать в комиссионный магазин не одежду, а предметы быта. На них всегда найдется покупатель. Но и здесь есть свои подводные камни. Так в комиссионном магазине «Бартер» всегда готовы купить у вас старый, но исправный холодильник, или стиральную машину. Микроволновка тоже сгодится. Грузчики сами приедут и заберут любой габаритный товар - мебель, картины, предметы интерьера. Но эту поездку предварит визит оценщика. Схема простая. Вы решили, что вам не нужна какая-то вещь, звоните по номеру магазина и вызываете оценщика. Заявки на выезд обрабатываются 3-4 дня. Ждать так долго придется, если собрались продать крупную вещь.

В случае, когда можете унести товар сами - идите сразу в один из магазинов сети. Его оценят на месте. Правда, не слишком дорого. Зато расчет сразу - ждать, пока продадут, не заставят. В среднем оценщики дают на руки покупателю половину от окончательной стоимости. К примеру, стиральную машину в рабочем состоянии заберут за 5-7 тысяч рублей, стол - за пару тысяч. Вывезут бесплатно и тоже по графику.

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Существует еще один нюанс: нередко под комиссионные магазины маскируются обыкновенные ломбарды. Сначала они заявляют, что «берут все», а после выясняется, что под всем понимаются только мелкогабаритные электротовары и ювелирные изделия.

Все же комиссионные магазины в Омске оставляют желать лучшего. Многие так и торгуют откровенным никому не нужным хламом. Концептуальных винтажных или стилизованных лавок здесь нет. Разве что антикварные магазины, но это уже совсем другая история.

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Что покупают зимой

В связи с тем, что офлайн торговля вещами категории « Б/У» оставляет желать лучшего, небывалую популярность по просмотру набирают в этом году интернет-объявления. Одна из самых крупных площадок объявлений в 2022 году зафиксировала прирост публикаций на треть. В среднем по стране здесь выставляют ежедневно 31 млн объявлений категории «Товары». И аналитики сайта точно знают, что люди покупают. В 2021 топ-10 самых продаваемых товаров выглядел так:

А в 2022 три категории из них подскочили почти вдвое по количеству сделок. Это товары для дома и дачи (+52 %), товары для личного пользования (+47 %) , электроника (+41 %). Хотя в целом от года к году изменение спроса очень зависит от сезона.

- Осенью на 130 % растет спрос на школьные товары. Летом можно продавать школьную форму и другую детскую одежду. На 117 % в среднем растет спрос на верхнюю одежду для мальчиков и на 115 % – для девочек. Дети ходят не только в обычные школы, но и музыкальные. Поэтому на более чем 80 % растет заинтересованность аудитории в скрипках и других смычковых инструментах. Пианино и клавишные покупают на 50 % чаще. В категории «Мебель» на 50 % увеличиваются продажи компьютерных столов и кресел, - сообщает раздел аналитики портала «Авито».

К концу года, согласно данным площадки, в топах продаж:

- товары для зимних видов спорта: лыжи, сноуборды, коньки;

- зимние аксессуары для детей: куртки, шапки, варежки;

- елки, гирлянды;

- ювелирные украшения;

- настольные игры;

- приставки;

- очистители воздуха, обогреватели;

- наушники, микрофоны, плееры, планшеты.

У такого ресейла есть один значительный минус, но поправимый. Зачастую их беспокоят не покупатели, а просто пользователи.

- На «Авито» полно наглых и токсичных людей. Одни требуют им бесплатно практически отдать, другие начинают доказывать, что цену надо скинуть и ты никому с такой ценой не продашь, обзываются и оскорбляют, - написал новичок в комиссионном деле свой отзыв о работе площадке.

В ответ ему опытные продавцы платформы посоветовали настроить работу своего кабинета и обязательно отключить возможность покупателей совершать звонок или писать лично. Все только через диалог под объявлением.

Уценка тоже есть

Если магазин долго не может продать сданные на комиссию вещи, то он снижает цену на них. Схема уценки может отличаться в разных комиссионных. Чаще всего первую уценку производят через месяц. Первоначальную стоимость могут уменьшить на 10-15%. В течение следующего месяца товар пробуют продать по новой цене. Если его снова не купили, то магазин либо опять снижает цену, уже на 30-35%, либо возвращает вещь владельцу.

- Продаю много лет все, что не приколочено. Остальное - в переработку, реже - в дар (реже - потому что не хочу, чтобы вещь оказалась на свалке или у тех, кто не понимает ценность вещи). Никогда не демпингую, спокойно отношусь к тому, что вещь не покупают молниеносно. В студенчестве что-то по мелочи сдавала в комиссионку (мелкую электронику, например), а потом сама освоила «Авито», тематические группы в соцсетях, и теперь уже ко мне обращаются за посредническими услугами продать ненужное, - сообщила одна из пользовательниц комиссионных групп свое мнение о продаже б/у вещей.

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

- Как-то захотела я продать новые брендовые туфли, которые мне не подошли, на платформе одного комиссионного интернет-магазина. Клиента нашла быстро, но ни я, ни клиента не хотели ждать, пока платформа разрешит нам сделку, поэтому мы успешно договорились в мессенджере. В итоге: продала быстро, комиссию не платила, клиентка получила небольшую скидку и все остались более чем довольны. А вообще для меня комиссионные магазины с их 30-50% этой самой комиссии – это советский автомат с газировкой и одним стаканом на всех – то есть абсолютно дикая на сегодня вещь, - рассказала о своем опыте еще одна так и не состоявшаяся клиентка комиссионной интернет-платформы.

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