Кровь на одежде: В Омской области мужчина забил лося и снял с него шкуру

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне под Омском в Называевском районе в охотничьем домике, расположенном недалеко от деревни Комиссаровка, задержали мужчину, забившего лесного обитателя.

Следы забоя лося обнаружил в лесу охотинспектор, который и сообщил о преступлении полицейским.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа нашла следы оставленные злоумышленником. Они привели правоохранителей к охотничьему домику, в котором и обнаружили браконьера. Им оказался 46-летний житель Омска.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

У омича полицейские изъяли охотничьих ружья – Benelli Raffaello Crio и «Вепрь», патроны, туши и шкуру животных, одежду со следами крови, нож, топор, а также мотоцикл «Днепр», на котором передвигался по местности. Примечательно, что все необходимые лицензии у мужчины были.

В настоящее время в отношении омича завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Материальный ущерб, причиненный экологии региона, составил 80 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Омской области объявили в розыск браконьеров, которые жестоко расправились с лосем. От животного на месте преступления они оставили только голову.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омской области ищут браконьеров, жестоко расправившихся с лосем

Инспекторы минприроды нашли только голову животного(подробнее...)