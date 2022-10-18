Гадалка обокрала студентку омского колледжа, проводя обряд с золотыми украшениями

Фото: УМВД России по Омской области

Золотых серег, браслета и колец стоило снятие порчи для 19-летней жительницы Омска. Девушка даже бы не узнала о проклятии, если бы по дороге из колледжа на улице Блусевич ее не остановила неизвестная.

Женщина уточнила дорогу до учебного учреждения, а после вовсе заявила, что на омичке порча. Чтобы убрать чей-то «дурной глаз», нужно провести обряд здесь и сейчас. И прямо с золотыми украшениями.

- Потерпевшая по просьбе незнакомки в безлюдном месте сняла все свои украшения. Браслет, три кольца и серьги «целительница» завернула в бумажный лист, пошептала и, перекрестив им студентку, ушла, - рассказывают в полиции.

В руках у потерпевшей остался сверток бумаги, в котором лежала бижутерия. Доверчивая девушка сразу обратилась в полицию, оценив ущерб в 41 тысячу рублей.

Найти шарлатанку удалось на улице Белорусской. Ей оказалась неоднократно судимая 41-летняя жительница Ленинского округа. Сейчас на нее заведено очередное уголовное дело за мошенничество. В краже имущества студентки, кстати, она сразу же призналась.