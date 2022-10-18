В Омске попытались мобилизовать студента-заочника без военного билета

Даже в военкомате удивились тому, что омич пришел «мобилизоваться» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске в центр содействия ошибочно мобилизованным, созданный на базе отделения Народного фронта в Омской области, обратился 23-летний студент-заочник, которому пришла повестка, хотя этого не должно было произойти.

Как рассказали в пресс-службе Народного фроната, 23-летний омич, обучающийся на заочном отделении вуза, никогда в армии не служил и не имеет военного билета, однако повестка с призывом явиться в пункт сбора пришла.

Когда парень пришел в военкомат удивились и там, спросив с какой целью он явился, если у него военника. Тогда омич обратился в Народный фронт, где пояснили, что призыв на военную службу по частичной мобилизации в его случае незаконен. В настоящее время парень остается дома. Однако от срочной службы он не освобожден.

Напомним, ранее губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что домой удалось вернуть более 200 ошибочно мобилизованных жителей региона.

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