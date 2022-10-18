Директор омского дома-интерната получил штраф в миллион за «откат» за сигареты

За плечами 44-летнего руководителя теперь уголовка. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Уголовное дело за получение взятки 44-летним экс-директором Пушкинского дома-интерната доказано. Об этом сообщает Следственный комитет Омской области.

За историей следили омские контрразведчики. Они-то и вывели руководителя на «чистую воду». Оказалось, что в марте состоялись торги на сумму 609 тысяч рублей по закупу табачной продукции для постояльцев социальной организации. Правда, все было сделано так, чтобы победил знакомый предприниматель. За это он щедро наградил руководителя учреждения.

- Действуя в интересах своего знакомого предпринимателя, составил подложные документы о коммерческих предложениях и фактически без проведения торгов заключил договор о поставке сигарет для постояльцев, - уточнили в ведомстве.

Правда, и сумма закупок была завышена. За аферу омич получил 100 тысяч рублей благодарности. А теперь ему придется заплатить штраф в 1 млн рублей