По 9 лет «строгача» получили три жителя Омской области за 5 кг «синтетики»

Мужчин задержали на трассе Омск-Новосибирск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вступил в силу приговор Омского областного суда по отношении к трем жителям Омской области. Сембаева Серика, Болтаева Магзума и Зайца Константина обвинили в покушении на сбыть 5 кг «синтетики» на общую сумму 7,5 млн рублей.

Подельников задержали еще в марте на трассе Омск-Новосибирск. Поимку преступников с крупной партией наркотиков производили контрразведчики совместно с полицией.

- Данные наркотические средства подозреваемые получили незадолго до задержания из «тайниковой закладки» в лесополосе одного из районов Омской области, - уточнили в УФСБ по Омской области.

Мужчин осудили, но они остались недовольными решением. Но апелляция оставила приговор без изменения.

Как итог, Сембаев и Болтаев - 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Заяц - 9 лет «строгача».