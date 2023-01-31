Воспитатель омского кадетского корпуса потребовал с работодателя 1 миллион рублей за падение с неудобной лестницы

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В Первомайском райсуде рассматривают дело по иску воспитателя омского кадетского корпуса к работодателю, сообщает РИА «Супер Омск». Сотрудник был обязан сопровождать кадетов на занятия. В один из дней он неудачно споткнулся на одной из лестниц и предъявил иск, аргументировав происшествие травмой на работе. Несчастный случай и в самом деле оформили как «несчастный случай на производстве». В судебной документации фигурировали сведения о продолжительной утрате трудоспособности на 30%.

- В возражениях на иск представитель ответчика «Омский кадетский военный корпус Министерства обороны РФ» предъявленные требования не признал, указав, что причиной несчастного случая на производстве, произошедшего с истцом, являются неосторожные, неосмотрительные действия самого пострадавшего, а следовательно, отсутствует причинно-следственная связь между получением травмы и действием (бездействием) ответчика-работодателя, - сообщил источник.

Да и лестница, падение с которой отправило мужчину на больничную койку, основная в здании. Ежедневно по ней ходят 5 800 человек, и других случаев не было. Не в пользу истца оказались результаты судебной строительно-технической экспертизы. Как выяснили эксперты, строение ступеней допускает скольжение исключительно при потере равновесия.

За сим суд отказал воспитателю в удовлетворении иска, не увидев вины работодателя.