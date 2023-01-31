Шесть раз отмерял: под Омском мужчина шесть раз бегал за покупкой алкоголя по чужой карте и шесть раз прикарманивал лишнее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел МВД России по Называевскому району Омской области обратился 50-летний местный житель с заявлением о хищении денег. Потерпевший и подумать не мог, что такой податливой ситуацией можно воспользоваться: мужчина просил шесть раз своего 25-летнего, при этом ранее судимого, приятеля сбегать в магазин, сообщив ему самое ценное - пин-код своей банковской карты.

- Оперативники выяснили, что мужчина 6 раз ходил в торговый павильон за покупками по просьбе потерпевшего. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, помимо покупок он 6 раз снимал чужие деньги через банкомат. В общей сложности фигурант похитил 150 тысяч рублей разными суммами, - рассказали в пресс-службе полиции.

Полицейские быстро поймали воришку. Но парень уже все спустил на развлечения и спиртное. Теперь за неумение сдерживать свои желания ему грозит уголовный срок за кражу, а также шесть лет тюрьмы. Для молодого человека цифра оказалась роковой!

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