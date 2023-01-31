Со вторника омичей ждет неделя умеренных морозов

В ночные часы в Омской области прогнозируют морозы до -28 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вслед за очень теплой неделей для сибирской зимы в Омск вернутся морозы. Правда, умеренные.

- Погодные условия в ближайшие дни будут формироваться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается спокойная, умеренно морозная погода. Температура воздуха ночью будет понижаться до -17…-22 градусов, при прояснении до -28 градусов, днем -7…-12 градусов, местами до -17 градусов. В ночные часы велика вероятность возникновения тумана и изморози. Существенных осадков не ожидается, - рассказала главный омский синоптик начальник, ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

В ночь на 31 января в Омске похолодает до -13…-18 градусов, при прояснении температура понизится до -23 градусов. Днем 31 января температура установится на уровне -8…-13 градусов.

В ночь на 1 февраля синоптики прогнозируют -16…-21 градусов, при прояснении до -26 градусов, днем столбики термометра повысятся до -9…-14 градусов.

Во второй день февраля морозы усилятся до -10...-15 градусов в дневное время и -20…-25 градусов ночью.