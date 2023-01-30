Омские росгвардейцы не смогли обжаловать свои приговоры за взяточничество

Фото: УФСБ России по Омской области.

В октябре 2022 года Первомайский районный суд Омска осудил троих сотрудников Росгвардии, их признали виновными во взяточничестве. Так Лейтенант Андрей Муромский получил 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 900 тысяч рублей, а двое его подчиненных Сергей Метелев и Александра Усачев – по 9 лет со штрафом в 800 тысяч рублей и 8 лет со штрафом в 700 тысяч рублей соответственно. Росгвардейцы не согласились с жестким приговором и подали апелляцию. Накануне Омский областной суд рассмотрел жалобу и все же оставил приговор неизменным.

Напомним, в 2020 году Метелев и Усачев под руководством Муромского систематически получали взятки с причастных к незаконному обороту наркотиков, за то, что закрывали глаза на такие деяния. Затем сотрудник вневедомственной охраны попали в разработку правоохранителей, и в октябре 2020 года их задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Омской области. В гараже Муромского обнаружили различные наркотические вещества - героин, марихуану, «соль».

Фото: УФСБ России по Омской области.

- Факты противоправных действий сотрудников были выявлены при содействии отдела собственной безопасности Сибирского округа Росгвардии. За совершение проступка, порочившего честь сотрудника правоохранительных органов, причастные к преступлениям лица уволены в октябре 2020 года, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Омской области.