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Происшествия30 января 2023 8:00

Назад в 90-е: в Омске на 9 лет осудили главу банды вымогателей, собиравших дань за крышевание бизнеса

Омский суд почти на 9 лет упрятал за решетку таджикского рэкетира, требовавшего деньги со своих земляков за бандитское покровительство
Наталья ВИРКУНЕН
Мужчина устраивал нападения с оружием даже на родственников бизнесменов.

Мужчина устраивал нападения с оружием даже на родственников бизнесменов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский областной суд рассмотрел дело 39-летнего участника банды. Мужчину обвиняли в пяти вымогательствах, жертвами которых стали земляки фигуранта - выходцы из Республики Таджикистан. Примечательно то, что преступника задержали спустя 8 лет после совершения преступлений, когда он снова вернулся в Омскую область.

- Потерпевшими от преступлений в 2013 и 2014 годах стали бизнесмены – выходцы из Таджикистана. Соучастники под угрозой ножа или пистолета требовали от них ежемесячной передачи денежных средств за оплату якобы покровительства. При этом в случае несогласия фигуранты оказывали физическое и психологическое давление, жестоко избивали коммерсантов и угрожали убийством не только самим мужчинам, но и членам их семей. Именно поэтому долгое время в правоохранительные органы они не обращались. Общая сумма ущерба составила практически 600 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Суд признал бандита виновным и назначил ему тюремный срок 8 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии строго режима.

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