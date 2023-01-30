В Омске водителю ЗИЛа, сбившему насмерть 11-летнего школьника на переходе, утвердили обвинение

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14 октября 2022 года на улице Мельничной в районе остановки «Самарка». 41-летний водитель грузовика ЗИЛ, не сбавляя скорости и полностью игнорируя красный сигнал светофора, выехал на пешеходный переход. В это время по «зебре» переходили дорогу люди: ЗИЛ на полной скорости наехал на 11-летнего мальчика из многодетной семьи. Ребенок погиб на месте. Омский прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении водителя грузовика за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Напомним, что в крови водителя нашли присутствие наркотических веществ.

По данным облпрокуратуры, обвиняемый частично признал вину, но отрицает, что был пьян. Рассмотрением дела займется Кировский районный суд, омичу грозит до 12 лет лишения свободы.

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