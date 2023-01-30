Гармонист родом из омского Муромцево побывал на шоу Игоря Малахова

Фото: соцсети.

В минувшие выходные гармонист родом из села Муромцево Омской области выступил на всероссийском шоу Андрея Малахова в передаче «Песни от всей души» на канале «Россия-1».

- Браво, Егор! Весь район гордится тобой! Спасибо педагогам и родителям! - написали односельчане ВКонтакте.

Омич исполнил под аккомпанемент гармони песню «Цветет сирень». Егор рассказал, что родился и вырос в Муромцево, работал в Омском русском народном хоре. Сейчас молодой человек учится и работает в Краснодаре. С семи лет парень увлекался пением русских народных песен.