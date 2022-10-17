«Оригинальных запчастей больше нет»: омские страховщики рассказали об автомобильном рынке

Примерно 20-22% автомобилей в Омске по ОСАГО не застрахованы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналоговые детали в случае ремонта автомобиля по ОСАГО теперь станут повседневностью. Об этом предупреждают страховые компании. Большое интервью с представителями страхового бизнеса опубликовали «Коммерческие вести».

- С 11 сентября этого года Центробанк разрешил не спрашивать клиента, применять аналоговые детали или нет. Это сделано потому, что оригинальных запчастей в России больше нет и уже не будет, - пояснил замдиректора компании Валерий Трошков.

В целом, страховщики сегодня испытывают напряженность и терпят убытки. Особенно это касается европротоколов.

- Выплаты по европротоколу составляют до 100 тысяч рублей. Если взять убытки в прошлом году в нашем филиале, то 72% приходится на сумму до 50 тысяч рублей, 89,7% – до 100 тысяч рублей. Но убытки в суммах, конечно, не пропорциональны количеству ДТП, - уточнил директор филиала страховой компании Александр Кузнецов.

Между тем, по оценке экспертов, примерно 20-22% автомобилей в Омске по ОСАГО не застрахованы, в области их больше.