Под Омском пьяный водитель иномарки столкнулся с коровой и улетел в кювет

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области

Накануне в Тарском районе Омской области произошло страшное ДТП, в результате которого погиб пассажир иномарки. Сообщение об аварии полицейским поступило в 07:50.

По предварительной версии, 43-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» двигался по трассе Омск-Тара. В районе 273 километра автодороги он столкнулся с переходящей дорогу коровой. От удара в машина улетела в кювет.

В результате аварии на месте от полученных травм скончался 60-летний пассажир иномарки. Еще один - 19-летний омич - получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Как выяснили правоохранители, водитель иномарки был пьян. Это подтвердил и алкотектор – 0,658 мг/л.

Сейчас на омича завели административное дело за нетрезвое вождение. Мужчине грозит штраф размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, полицейские решают вопрос о заведении уголовного дела.