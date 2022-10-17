Остался на ночь: в Омской области в гостях при пожаре погиб 17-летний подросток

Из четырех омичей, находившихся в доме, спаслись только трое. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Омской области сообщила о том, что ранним утром 16 октября по улице Озерная в районном поселке Большеречье сгорел частный дом. Пожар унес жизнь 17-летнего юноши, который в роковую ночь остался на ночевку в гостях.

- В момент возгорания в жилом доме находилось четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. Сотрудниками МЧС возгорание было ликвидировано. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. В результате пожара погиб 17-летний подросток, который ночевал в доме своих знакомых. Трое проживающих в доме смогли самостоятельно покинуть горящее помещение, их здоровью вред не причинен, - пояснили в надзорном ведомстве.

После инцидента, унесшего жизнь несовершеннолетнего, следователи завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Сейчас правоохранители разбираются в деталях произошедшего. Также идет проверка органов системы профилактики Большереченского муниципального района Омской области, по результатам которой будет дана оценки эффективности их деятельности. Пока полиция не делает сообщений о том, состояла ли семья на контроле у органов опеки.

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