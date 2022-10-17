Выстрелы в ночи: разъяренный омич выстрелил шесть раз в знакомого после попойки

К удивлению, пострадавшйй спокойно пошел на работу на следующее утро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне ночью на детской площадке во дворе дома №47/1 по улице Полторацкого раздалось шесть выстрелов, напугавших жильцов многоэтакжки.

Как пояснили в полиции, ночью между пьяными двум мужчинами на детской площадке вспыхнул конфликт. В результате 46-летний омич выстрелил из «травмата» в своего приятеля шесть раз. 37-летний пострадавший как ни в чем не бывало утром пошел на работу, откуда его на скорой помощи и доставили в больницу.

Стрелявшего омича правоохранителям удалось найти в районе Телевизионного завода в Ленинском округе. У него изъяли оружие.

В настоящее время омские полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Пострадавшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, ранее в Омске мужчина повздорил с соседом из-за постоянных шумных застолей и музыки и лишился правой ноги.

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