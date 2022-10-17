Стыдно стало: в Омской области сельчанин навеселе оплатил покупки дублями вместо рублей, а потом раскаялся в содеянном участковому

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне 44-летний житель села Петровка в Омской области пришел к участковому с чистосердечным признанием. Сельчанин поведал, что три дня назад расплатился в магазине с помощью билета банка приколов, номинал которого составлял 5 тысяч дублей.

Как выяснили участковый, фейковую пятитысячную купюру пьяный омич нашел на улице. Рублей настоящих у него не было, поэтому и подобрал дубли. Мужчина с радостью поднял бумажку и побежал в магазин, который должны были закрыть с минуты на минуту. В торговой точке он совершил покупку на 2,5 тысячи. Таким образом, он отдал 5 тысяч дублей - 2,5 тысячи настоящих рублей. После этого омич ушел в запой на несколько дней. Когда спиртное резко закончилось, то мужчина протрезвел и осознал, что он наделал.

Участковый обратился в магазин, куда заходил сельчанин за покупками. Там он и изъял билет банка приколов.

Сейчас полицейский проводит проверку, по результатам которой будет заведено уголовное дело. Торговой точке рекомендовали установить детектор банкнот для определения их подлинности.

Напомним, ранее в Омске мужчина попытался расплатиться купюрами «банка приколов» в церковной лавке. Тогда его отправили в колонию на 8 месяцев.

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