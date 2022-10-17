Холодная и снежная погода придет в Омск уже с 24 октября

Совсем скоро в Омскую область придет настоящая зима. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осень полноценно вступает в свои права, поэтому омичам остается наслаждать последней теплой неделей. По данным Обь-Иртышского управления, дневные температуры в ближайшие три дня будут подниматься до +11 °C. Возможны небольшие осадки.

Что касается погоды с 24 октября, по информации сервиса Гисметео, столбик термометра днем будет подниматься не выше +3°C, возможен снег. Аналогичный прогноз сохранится до конца октября.

А пока до среды, 19 октября, в Омске ожидается днем до +11°C, в ночные часы все еще сохранятся «плюсовые» температуры. Ветер юго-западный до 13 м/с, возможны туманы и умеренные осадки.

Со следующей недели омичам стоит готовиться к снегопадам.