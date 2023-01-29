Вертолет санавиации, вылетевший в Тюмень, вернули в Омск из-за отказа автопилота

В обстоятельствах и причинах инцидента разбираются Восточное МСУТ СК России и транспортная прокуратура Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 29 января, около 12 часов в Омске совершил вынужденную посадку вертолет «Ансат» АО «Национальная служба санитарной авиации».

По предварительным данным, воздушное судно вылетело в Тюмень с посадочной площадки

АО «Омский завод гражданской авиации». Однако из-за отказа автопилота ему пришлось вернуться обратно. Посадка прошла успешно. Никто из трех членов экипажа не пострадал. Сам вертолет повреждений не получил.

— Омским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Напомним, в декабре прошлого года в Омской области экстренно посадили вертолет, летевший в Томск. На его борту находились 17 пассажиров и 3 члена экипажа.

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