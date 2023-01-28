На омской загородной трассе поймали пьяного таксиста

Автомобиль отбуксировали на штраф-стоянку. Фото: Госавтоинспекция Омской области.

Омские автоинспекторы поймали на трассе Тюмень-Омск в районе 579 км за рулем «Рено Логан» нетрезвого водителя службы такси. Его остановили для стандартной проверки документов, но сотрудникам патруля сразу не понравился внешний вид и поведение 47-летнего мужчины. - Таксисту было предложено пройти медицинское освидетельствование, результаты которого подтвердили, что он находится в состоянии опьянения. Показания алкотектора составили 0, 752 мг/л, - сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Водителю вручили протокол об административном деле. Мужчине придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и отказаться от вождения на двухлетний период.