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Происшествия28 января 2023 7:15

На омской загородной трассе поймали пьяного таксиста

Горе-водителя оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 2 года
Наталья ВИРКУНЕН
Автомобиль отбуксировали на штраф-стоянку. Фото: Госавтоинспекция Омской области.

Автомобиль отбуксировали на штраф-стоянку. Фото: Госавтоинспекция Омской области.

Омские автоинспекторы поймали на трассе Тюмень-Омск в районе 579 км за рулем «Рено Логан» нетрезвого водителя службы такси. Его остановили для стандартной проверки документов, но сотрудникам патруля сразу не понравился внешний вид и поведение 47-летнего мужчины. - Таксисту было предложено пройти медицинское освидетельствование, результаты которого подтвердили, что он находится в состоянии опьянения. Показания алкотектора составили 0, 752 мг/л, - сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Водителю вручили протокол об административном деле. Мужчине придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и отказаться от вождения на двухлетний период.

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