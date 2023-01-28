В Омской области женщина продавала наследство покойной сестры и лишилась 156 тысяч рублей

После смерти сестры женщина решила продать кровать усопшей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О новом случае дистанционного мошенничества сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Женщина продавала специализированную дорогостоящую кровать, доставшуюся в наследство от сестры, и в результате сама лишилась денег. - В ОМВД России по Кормиловскому району разбираются в обстоятельствах мошенничества, совершенного под предлогом покупки медицинской кровати для лежачих больных на сайте бесплатных объявлений. Обратившаяся в полицию заявительница, 64-летняя жительница города Тюмени, сообщила, что выставила на продажу имущество, оставшееся от покойной сестры. Вскоре ей позвонил потенциальный покупатель. Его устроила заявленная стоимость, и он попросил номер банковской карты для оплаты. В ходе дальнейшей беседы потерпевшая назвала мошеннику пришедшие в СМС коды, которые категорически запрещено сообщать посторонним, – говорится в сообщении от УМВД России по Омской области. Аферисту удалось списать со счета продавца 156 тысяч рублей. По факту произошедшего проводится проверка.