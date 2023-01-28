В Саргатском районе водитель автобуса на удивление родителей высадил детей в 4 километрах от дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В омских соцсетях появилась жалоба от жительницы Саргатского района. Она сообщила, что на этой неделе автобус высадил двух ее детей 12 и 15 лет, не доезжая до деревни Черноозерье. При этом у всех школьников были билеты из Саргатки именно до этого населенного пункта.

- Высадил детей и уехал, как будто так и должно быть», - написала женщина в сообществе «Омск Live» и добавила, что ее дочь заболела после этого инцидента из-за вынужденной четырехкилометровой прогулки по морозу.

Маршрут обслуживает «Омскоблавтотранс». Здесь сослались на то, что родители сами выбрали так школу, могли - ближе.

- Школьный автобус осуществляет ежедневный подвоз детей из Черноозерья в Андреевскую школу. Но данная семья выбрала обучение в других школах района. Школьные автобусы осуществляют подвоз детей по территориальному признаку, то есть в пределах поселения, - пояснили паблику в администрации Саргатского района.

А после комментария министерства транспорта Омской области выяснилось, что автобусный маршрут, на который поступила жалоба, вообще не должен доезжать до Черноозерья.

- В настоящее время на маршруте №1072 «Омск-Яланкуль» заезд в деревню Черноозерье не предусмотрен. Региональный минтранс рассмотрит возможность внесения изменений в данный маршрут, - пояснили в ведомстве.

Почему детям продали такие билеты, и точно ли они до указанного населенного пункта, пока остается загадкой.