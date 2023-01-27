Защитила пьяного: дебоширка, избившая инспектора ДПС под Омском, отделалась годом условно

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области суд вынес приговор женщине, напавшей с кулаками на полицейского в конце лета прошлого года.

Как установил суд, 31 августа 2022 года около 17:00 на участке автодороги Полтавка-Ольгино экипаж ДПС остановил «ВАЗ 21093», за рулем которого находился 43-летний мужчина. В салоне авто находилась также 35-летняя подсудимая.

При проверке документов выяснилось, что водитель легковушки пьян. И только начал полицейский составлять протокол, как мужчина попытался скрыться. Неудачно — сотрудникам ДПС удалось пресечь попытку побега, применив к нему силу.

В это время на помощь нарушителю пришла подсудимая. Она схватила сзади правоохранителя за форму и ударила его правой рукой по спине. Затем сельчанка подошла к патрульному автомобилю и стала наносить удары по нему. Далее она отстала от авто и продолжила избивать инспектора ДПС — ладонью ударила его с размаху по плечу. Впоследствии экспертиза установила, что полицейский получил телесное повреждение в виде кровоподтека в межлопаточной области.

— Ранее подсудимая не являлась в назначенные судебные заседания, принудительный привод в отношении нее не был исполнен, в связи с чем, суд объявил ее розыск и взял ее под стражу. В судебном заседании подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью, — сообщили в пресс-службе Полтавского районного суда.

Суд приговорил дебоширку к 1 году условно с испытательным сроком в 1 год. О судьбе водителя ВАЗа не сообщается.

Напомним, ранее в Омской области женщина накинулась на полицейского, который попытался вручить ее возлюбленному повестку о призыве на воинскую службу по частичной мобилизации.

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