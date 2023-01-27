Омский мэр Сергей Шелест: Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ!

Фото: из официального проекта.

Сегодня прошло заседание художественного-экспертного совета при мэре Сергее Шелесте, где обсуждали два значимых архитектурных проекта, которые власти планируют реализовать в центральной части города. По «Аллее олимпийцев», где разместят бюсты известнейших омских спортсменов вопросов не возникло, двусмысленности в проекте нет. А тонкости исполнения оставляют главному архитектору и скульптору проекта - Сергею Полегаеву. А вот установка бетонных голубей с ярким окрасом привела к разночтениям.

Будущие бетонные скульптуры в натуральную величину, которые изначально планировали усадить на перила набережной у Речного вокзала в центре города, смутили, в первую очередь, градоначальника Сергея Шелеста. Да и другие члены совета были не в восторге от броской цветовой гаммы птиц, напоминающей символику ЛГБТ.

- Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ, - заявил Шелест.

Заседание художественного-экспертного совета при мэре Сергее Шелесте. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Проект с птицами не то, чтобы забраковали, но отправили на доработку.

- И у меня, и у коллег по совету возникли вопросы по цветовому решению, по внешнему виду голубей, по их антивандальным качествам, по месту размещения. Пришли к мнению, что проект требуется «докрутить». Автору предложено поработать с цветами и фактурами, еще раз подумать над площадкой, где композиция смотрелась бы уместно, - подытожил омский мэр.