«Стройбетон» через суд оспорил решение омского Горсовета о расчете арендной платы за землю

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Застройщик ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон» через областной суд оспорил решение омского Горсовета, определяющее размер арендной платы за земельные участки, которые были предоставлены ему без проведения торгов.

Компания в иске указала, что земельные участки для жилищного строительства были предоставлены ей в аренду по ставке 2% от их кадастровой стоимости. Однако департамент имущественных отношений сообщил застройщику, что в соответствии с решением Горсовета с 19 апреля 2019 года она будет рассчитываться на основании рыночной стоимости права аренды. По мнению представителей «Стройбетона», обратившихся в связи с этим в суд, это нарушает права компании и не соответствует действующему законодательству.

Представитель городского парламента выступил против заявленных организацией требованию.

Омский областной суд изучил материалы дела и отметил, что решение Горсовета не соответствует принципу предельно допустимой простоты расчета арендной платы, утвержденному постановлением Правительства РФ.

Указанный принцип предполагает, что определять размер арендной платы целесообразно преимущественно, исходя из кадастровой стоимости земельного участка, так как информация о ней находится в свободном доступе. Именно факт открытости данных обеспечивает прозрачность и простоту расчета арендной платы.

Иными словами, расчет арендной платы за землю на основании рыночной стоимости аренды крайне непрозрачен и, вероятно, открывает пути для махинаций.

— Кроме того, оспариваемые положения не отвечают общеправовому критерию правовой определенности и принципу предсказуемости расчета размера арендной платы, поскольку неясно, каким образом разграничиваются случаи применения ч. 3 и ч. 10 ст. 1 Решения (о расчете арендной платы исходя из кадастровой стоимости земельного участка и рыночной стоимости права аренды соответственно), что позволяет арендодателю применять ту или иную норму исключительно по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе Омского областного суда.

Таким образом, суд признал решение Горсовета с учетом указанных фактов недействующим. Решение вступило в законную силу.

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