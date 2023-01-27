В Омской области на выходных потеплеет до -3 градусов

Ветер будет дуть с юга Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Омской области на выходных будет тепло и снежно. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 27 января, днем столбик термометра покажет -3...-8 градусов. Местами по Омской области небольшой снег и метель. Ветер юго-западный со скоростью 8-13 метров в секунду.

В субботу, 28 января, в ночные часы ожидается -6...11. Днем потеплеет до -3...-8 градусов. Снег пройдет лишь местами. Ветер теплый будут теплый — юго-западный до 7-12 метров в секунду.

В воскресенье, 29 января, погода в Омске существенно не изменится. Ночью похолодает до -11, при прояснении -16 градусов. Днем -6...11 градусов. Местами вновь ожидается снег. Направление ветра западное, юго-западное. Скорость его составит до 10 метров в секунду.

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