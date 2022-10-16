Минздрав Омской области проиграл очередной суд по делу о закупках Солдатовой

Если в течение 2 месяцев минздрав не обратится с кассационной жалобой в арбитражный суд Западно-Сибирского округа, то придется платить по счетам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне восьмой арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу регионального минздрава по делу о закупке оборудования в медицинские учреждения, которые были перепрофилированы в «ковидные госпитали» с началом пандемии коронавируса.

По материалам дела, в апреле 2020 года Ирина Солдатова, возглавлявшая тогда минздрав Омской области, подписала контракт на поставку медоборудования с ООО «Никмед» на 565,6 миллионов рублей. Ведомство в качестве аванса перечислило организации 170,7 миллионов рублей. Оборудование доставили, но минздрав отказался за него платить. После этого компания-поставщик обратилась в суд, чтобы взыскать всю сумму контракта. Судебная инстанция встала на ее сторону.

Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил приговор первой инстанции в силе и отклонил жалобу регионального министерства. Однако у поставщика и минздрава есть 2 месяца, чтобы обратиться в арбитражный суд Западно-Сибирского округа для подачи кассационной жалобы.

Если у минздрава в течение двух месяцев не получится обжаловать приговор, то ему придется выплатить оставшиеся по контракту 395,5 миллионов рублей.

Напомним, ООО «Никмед» уже фигурировало в уголовном деле в отношении бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, которая всё никак не может вернуться в Россию из ОАЭ, хотя сколько обещала. Нанесла экс-чиновница ведомству ущерб в размере свыше 100 миллионов рублей.

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