Региональные власти пояснили, почему жители Омска слышат звуки взрывов несколько дней

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне жители юга Омска пожаловались на звуки взрывов, которые слышны не первый день. Многие оказались не на шутку взволнованы ими.

Министерство региональной безопасности Омской области поспешило успокоить жителей Московки, Телевизионки и Старого Кировска и заверило их, что звуки исходят с полигонов в Светлом и Черёмушках, где расположены учебные центры, занимающиеся подготовкой мобилизованных для участия в СВО.

- В регионе идет частичная мобилизация. На полигонах организовано обучение мобилизованных, в рамках которого отрабатываются действия военнослужащих с применением стрелкового оружия и боевой техники, – передает издание «ОмскИнформ» со ссылкой на региональное ведомство.

Напомним, на полигонах в Черёмушках и при учебном центре ВДВ в Светлом обучают жителей Омской области, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Накануне губернатор регион Александр Бурков посетил один из них, чтобы проводить мобилизованных в зону СВО.

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