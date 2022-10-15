Губернатор Омской области Александр Бурков проводил мобилизованных в зону проведения СВО

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Омской области проводил мобилизованных в зону проведения СВО. Церемония отправки военнослужащих к местам решения боевых задач состоялась сегодня на плацу 242 учебного центра ВДВ.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Здесь размещаются и проходят общевойсковую подготовку не только омичи — в Омскую область прибывают призванные из других регионов Сибири. Позади у бойцов две недели индивидуальной подготовки — на полигоне учебного центра призывники вспомнили, как обращаться с оружием и военной техникой, прошли тактические и медицинские курсы.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Каждому из вас я хочу сказать спасибо за то, что вы с достоинством приняли призыв о частичной мобилизации. Не стали прятаться и убегать из страны. Как настоящие мужчины вы уходите защищать Родину. Это не только место на карте. Родина — это родные и любимые люди, родные места, где вы выросли и где сегодня растут ваши дети. Все это нуждается в вашей защите. Сегодня военные действия ведутся на территории, которая после народных референдумов стала частью России. Там за спинами украинских нацистов нам противостоят силы НАТО. Этот агрессивный блок, как раковая опухоль, все ближе и ближе подползает к нашим границам. Но мы верим в то, что вы остановите врага и очистите от него территорию России. Страна всегда будет гордиться вами, - прокомментировал глава региона.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На плацу отметили 10 резервистов, особо отличившихся во время общевойсковой подготовки, вручили грамоты от командования учебного центра. В их числе призывники Никита и Олег. Они познакомились более 10 лет, когда проходили срочную службу. После вернулись на гражданку, начали дружить семьями. Сейчас друзья вместе отправляются решать боевые задачи в зону СВО:

- Нужно понимать всю суть происходящего. Мы идем защищать свои семьи, чтобы не пустить врага в нашу страну. Командиры, которые обучали нас военному делу, побывали в горячих точках и передали нам те знания, которые помогут в бою. Победа точно будет за нами, - рассказал один из ребят.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сейчас в учебном центре обучение ведётся по специальностям «водитель-механик», «наводчик-оператор», «артиллерист», «связист», «снайпер», «оператор ПТУР», «командир боевых машин». Занятия проводят военные эксперты, побывавшие в горячих точках и имеющие опыт ведения боевых действий.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Парни тренируются как в дневное, так и ночное время. Сейчас совершенно другой уровень подготовки и иные подходы к обучению. Программу значительно дополнили по сравнению с той, которую ранее проходили бойцы проходили, будучи срочниками, - отметил Бурков.

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