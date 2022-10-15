В Омске будут судить троих мошенников дистанционного «кидалова»

Стоп-кадр видео. Пресс-служба УМВД России по Омской области.

В Омской области предстанут перед судом трое участников схемы телефонного обмана, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. - Следователем отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску окончено предварительное расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве в отношении пенсионеров, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полиция вышла на преступников в марте и апреле этого года. Из материалов дела следует, что аферисты получали от подельников адреса пожилых граждан, готовых передать деньги за освобождение своих родственников от уголовной ответственности. Перед этим пенсионерам звонили неизвестные и сообщали о ДТП, якобы произошедших по вине их близких.

- Двое обвиняемых приезжали к потерпевшим и забирали деньги, еще один координировал их действия из Новосибирска. Похищенное соучастники передавали анонимным кураторам, оставляя себе определенный процент», - рассказала Волк.

Троим молодым людям предъявлено обвинение в совершении 17 противоправных деяний, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Пострадавшим – жителям Омской области в возрасте от 73 до 93 лет – причинен ущерб на сумму более 4 млн рублей.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Первомайский районный суд города Омска для рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под стражей. Продолжаются мероприятия, направленные на установление соучастников криминальной деятельности, - добавила Ирина Волк

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