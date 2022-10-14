Похититель колбас: омич из-за страстной любви к колбасным изделиям ограбил два ларька

Омич съел 22 палки колбасы, похищенных в одном из ларьков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске полицейские задержали любителя колбасных изделий, который ограбил две мясных лавки, причем в одну он вернулся во второй раз.

Ранее в правоохранительные органы поступило три заявления о кражах колбас в трех торговых павильонах, расположенных в Ленинском округе. Злоумышленник забирал собой не только «сервелаты» и «краковские», но и деньги из кассы - в мясной лавке на улице Гашека он похитил из нее 3,6 тысяч рублей. В магазин Сибирском проспекте и вовсе неизвестный наведывался дважды. Его владельцам он нанес ущерб в размере 13 тысяч рублей.

Эксперты, проанализировав способ проникновения в помещения, заключили, что все три кражи совершил один и тот же человек. Неизвестный залезал в торговые точки ночью, отжимая пластиковые двери и громя окна.

Вычислить похитителя колбас удалось достаточно легко, несмотря на минимальный объем информации о нем. Правоохранители повязали омича, когда тот выходил из подъезда многоэтажки на улице Гашека.

Во время допроса мужчина рассказал полицейским, что потратил похищенные деньги на личные нужды, а 22 палки колбасы из мясной лавки на Сибирском проспекте съел сам.

Правоохранителям также удалось установить причастность омича к двум кражам телефонов. Первый смартфон он похитил у своего знакомого, с которым выпивал спиртное, второй - у спящего на лавке незнакомца на улице Гашека. С телефона второй жертвы он перевел себе с помощью смс-сообщения 7,6 тысяч рублей.

На неоднократно судимого омича завели 6 уголовных дел по статье 158 УК РФ «Кража», которые были сейчас объединены в одно производство. Его поместили под стражу. Мужчине может грозить до 7 лет колонии.

Напомним, ранее в Омске задержали вора-домушника, пытавшегося украсть магниты в виде обезьянок, юбилейные монеты, сувенирные ножи. Однако его заметили хозяева квартиры, вернувшиеся не вовремя.

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