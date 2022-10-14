Криптовалютчица из омского села перевела мошенникам 390 тысяч рублей и не стала миллионершей

11 омичей попались в лапы аферистов 13 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В лапы дистанционных мошенников вновь попались жители Омской области. По данным УМВД, только за минувшие сутки было написано 11 заявлений от пострадавших.

В их числе оказалась 26-летняя жительница села Петровка Омского района. Девушка решила быстро получить большой доход, но планам не суждено сбыться.

- Сельчанка зарегистрировалась на торговой платформе, где по руководством «брокера» вносила деньги, - уточнили в полиции.

Брокера омичка нашла в интернете и сразу же ему доверилась. Постепенно она перевела ему 390 тысяч рублей. Доход увеличивался, но вывести его она так и не смогла.

Оперативники завели уголовное дело, теперь предстоит долгая процедура поиска аферистов.