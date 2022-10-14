Рак груди входит в ТОП-3 онкозаболеваний Омской области

Фото: Минздрав Омской области

Омская область является одним из ведущих регионов в стране, где онкология диагностируется у многих пациентов. Экология, промышленность, наследственность - гадать источник заболевания бессмысленно. Медики предпочитают лечить, а не разгадывать загадки Вселенной.

Третье место в Омской области среди онкозаболеваний занимает рак груди. Ежегодно 15 октября отмечается День борьбы с этим заболеванием. Подробности о лечении таких пациентов рассказывает врач-онколог Владимир Карасёв.

За последнее время диагноз «рак груди» очень помолодел. Если раньше опухоли обнаруживали у женщин 60+, то сейчас он стал чаще встречаться у омичек чуть старше 40, выросло и количество случаев у совсем молодых девушек - до 30 лет.

Рак лечится, главное, его вовремя обнаружить. Для этого в омском онкодиспансере проводят передовые методы диагностики.

- В ходе операции мы вводим флюоресцентный окрашивающий препарат внтурикожно в зону ареолы молочной железы. Он прокрашивает пути лимфооттока и так называемый сторожевой лимфатический узел — тот, что находится ближе всего к опухоли. Прокрашенный лимфоузел хирург видит с помощью инфракрасной камеры, удаляет только его и передает на экспресс-анализ. Если в удалённом сторожевом лимфоузле патоморфологи находят опухолевые клетки, то тогда приходится удалять все подмышечные, подключичные и подлопаточные лимфоузлы со всеми возможными последствиями. Если же этих клеток не обнаруживается, то оставшиеся лимфоузлы мы не трогаем, а значит, не пересекаем основные лимфатические сосуды и кожные нервы, - поясняет врач.

Этот метод позволяет сохранить пациентке грудь, за счет точечной работе врачей. К слову, многие считают, что одним из виновников рака молочных желез может быть нижнее белье. Но вот врач-маммолог Максим Набока уверяет, что это не так. Не следует отказываться от поддерживающего белья особенно обладательницам пышных форм, чтобы избежать других болезней.

- Рак молочной железы - это генетические мутации и дисгормональное состояние, опять же приводящее к мутациям. Есть такая группа онкологов NCCN, она периодически обновляет данные по факторам риска молочной железы и про лифчик там ничего не сказано, - заверяет доктор. -В нижнем белье главное - удобство.