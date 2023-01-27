Омское УФСБ обнародовало рассекреченные документы об убийствах в фашистском лагере Гильзенкирхен в годы Великой Отечественной войны

Тематическая выставка с фотографиями военных лет, работы художника Игоря Николаева. Фото: Владимир Казионов.

27 января – День памяти жертв холокоста. В преддверии значимой даты этого года омское управление ФСБ России обнародовало несколько важных рассекреченных документов о жизни людей, если ее так можно назвать, в концентрационном лагере немецкого города Гельзенкирхен. Это место вошло в историю как дополнительный лагерь концлагеря Бухенвальд.

Напомним, что в одном из самых страшных лагерей смерти в годы нацистского расцвета пребывало примерно 280 000 человек, около 56 000 умерли от болезней, невыносимых условий труда или были убиты эсэсовцами.

Тематическая выставка с фотографиями военных лет, работы художника Игоря Николаева. Фото: Владимир Казионов.

Узники мук

Концлагеря фашистской Германии располагались по всей стране и служили разным целям. Они приносили ощутимый доход в экономику страны. К началу Второй мировой войны система концлагерей в фашистской Германии была хорошо отлажена. В 1933 году в Дахау, Германия, был построен первый нацистский концентрационный лагерь для заключения в тюрьму диссидентов. Генрих Гимлер вступил в должность в 1934 году и начал арестовывать «нежелательные с расовой точки зрения элементы» - евреев, цыган, инвалидов. В 1942-м Третий Рейх через лагеря начал уничтожать неугодных граждан в ошеломляющих количествах. А дальше - в ходе Второй мировой войны - было построено огромное количество лагерей для разных целей. Для военнопленных, для рабского труда, для истребления. Концлагеря появлялись на базе старых заброшенных казарм и заводских цехов. А в годы Второй мировой – вообще в любом удобном месте для транспортировки туда узников.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

В Гельзенкирхен-Хорсте в 1944 году находился дополнительный лагерь концлагеря Бухенвальд. В лагере были размещены примерно 2 000 венгерских женщин и девушек, которых использовали в принудительном труде на предприятии. Примерно 150 из этих венгерских евреек погибли на производстве во время тяжелых бомбардировок в сентябре 1944 года. Доступ в бункеры и в защитные сооружения для них был запрещен.

Женские судьбы

Генрих Гимлер на неугодных режиму женщинах решал немало государственных задач. Что именно происходило в застенках Гельзенкирхен, остается догадываться.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

В некоторых лагерях на подопытных женщинах тестировали препараты сульфаниламидов (к ним относится стрептоцид). У истощенных женщин еще оставались мышцы – в них делали глубокий разрез, разумеется, без анестезии, в открытую рану вводили бактерии, а для того, чтобы удобнее было следить за развитием поражения в тканях, отрезали часть находившейся рядом плоти.

Для моделирования полевых условий в раны также могли вводить металлическую стружку, стеклянные осколки и деревянные частички.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

Также в этой жуткой системе существовали места, отведенные исключительно для женщин. Гимлер постоянно инспектировал лагеря, занимался отбором физически сильных и выносливых. Таким, наравне с денежными поощрениями, добавками к рациону и выдачей лагерных ваучеров, Гимлер посчитал, что особой привилегией может стать и удовлетворение сексуальных желаний. Так в десяти концентрационных лагерях появились бордели для узников.

Женщины соглашались на это, пытаясь сохранить жизнь. Выжить в борделе было легче. «Сеанс» длился строго 15 минут и стоил 2 рейхсмарки. Отчеты, сохранившиеся в документах Бухенвальда, показывают, что всего за шесть первых месяцев работы, бордели из концлагерей принесли Германии 19 тысяч рейхсмарок.

Выбор – смерть

По свидетельствам рассекреченных документов, некоторые женщины попадали в чудовищную дилемму – выжить самой или принести себя в жертву ради жизни ребенка. Так, согласно словам охранника лагеря Гельзенкирхен по имени Ганс Гергольц, в 1944-м году в лагере были обнаружены 13 женщин на поздних сроках беременности.

- А одна только что разрешилась. В связи с этим встал вопрос об отправке этих женщин в концлагерь Освенцим. Зная, что ехать в Освенцим – это значит на верную смерть, женщины стали искать выход из положения. Той, которая уже родила ребенка, надзирательницы порекомендовали убить его, тем самым сохранив себя, - рассказал свидетель.

Дальше – в нескольких сухих предложениях – Гергольц изложил всю трагедию этой несчастной заключенной.

- Мать была не в состоянии задушить своего ребенка и стала умолять о помощи. Дело дошло до лагерьфюререра Дитрих, который посоветовал мне задушить ребенка и сохранить в лагере мать как работоспособную женщину. Мальчику было 4-5 дней от роду. Я взял его и задушил в руках перед палаткой, где находилась мать. Раздавленного мной ребенка вынес за лагерь и бросил в воронку от разорвавшейся бомбы, - рассказал свидетель как ни в чем не бывало.

В конце своих показаний Ганс рассказал о том, что 12 беременных венгерок не нашли никакого выхода, и были отправлены в Освенцим. Спасенная от смертельных мук Освенцима женщина с истерикой и слезами пожала руку палачу своего малыша.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

Факты холокоста

- За 12 лет холокоста погибло и убито 11 млн человек, 6 млн из них – евреи.

- Жертвами холокоста оказались 1,1 млн детей.

- Самый страшный день был в сентябре 1941 года: в ущелье Бабий Яр недалеко от Киева всего за два дня было убито более 33 тысячи евреев. Их заставили раздеться, пройти к краю оврага, где их и расстреливали.

- При входе в каждый лагерь смерти происходил процесс отбора. Беременные женщины, маленькие дети, больные, инвалиды и старики немедленно приговаривались к смерти.

- Советские солдаты первыми освободили лагеря смерти. 23 июля 1944 года они освободили Майданек. Большая часть мира поначалу отказывалась верить фактам об ужасах, которые они там обнаружили.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

Благодарим за помощь в подготовке материала УФСБ России по Омской области.