В Омске суд взыскал в пользу омича, взявшего кредит, 55 тысячи рублей за навязанные ему мифические услуги

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Накануне суд удовлетворил иск омича, который брал кредит с навязанными платными услугами. Как сообщил омский Роспотребнадзор, банк при оформлении кредитного договора вынудил подписать клиента другой договор. В частности, некая юрфирма ООО «Ассистанс 54» всего-то за 49 400 рублей выразила готовность проконсультировать мужчину в юридических тонкостях. Отказаться, как это часто бывает, на месте было невозможно. Уже после заемщик написал заявление в адрес ООО «Ассистанс 54» с предложением вернуть деньги по-хорошему, но получил отказ. Мужчина отправился в суд и выиграл его.

- По результатам рассмотрения указанного обращения Управлением подготовлено исковое заявление в защиту прав и законных интересов потребителя на основании ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» о расторжении абонентского договора об оказании дополнительных консультационных услуг и возврате денежных средств в размере 49 400 (сорок девять тысяч четыреста рублей), взыскании компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке, - прокомментировали в Роспотребнадзоре по Омской области.

В итоге суд решил расторгнуть абонентский договор на оказание дополнительных консультационных услуг, заключенный между потребителем и ООО «Ассистанс 54». Взыскать с ООО «Ассистанс 54» в пользу потребителя 48 260 рублей, компенсацию морального вреда - 7000 рублей, штраф - 27630 рублей. Всего юрфирма должна выплатить 82 890 рублей, 55 000 из них - потребителю. Решение суда пока не вступило в законную силу.

- Какая бы именно дополнительная услуга не была вам навязана, приготовьтесь заранее к тому, что процесс возврата денег может быть растянут во времени. Это связано с тем, что такие схемы разрабатываются не с целью реального оказания услуг ради помощи ближнему, а для отъема денег у покупателей. Соответственно и расставаться с деньгами для таких недобросовестных компаний процесс болезненный, - комментирует ситуацию юрист Ксения Русинова.