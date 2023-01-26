Дело виновника страшной аварии под Омском, в которой погибли двое взрослых и двое детей, передают в суд

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Следком РФ по Омской области сообщил, что завершил расследование уголовного дела виновника ДТП, на совести которого четыре жизни. Нарушений ПДД, которые допустил 35-летний тракторист, не счесть. Он выехал на скоростную трассу в темное время суток с прицепом, полным дров, без габаритных огней, даже прав у водителя не было. В сумерках под трактор залетела легковушка. Машиной марки «Lada Largus» управляла 57-летняя женщина, онга двигалась в том же направлении, что и трактор, просто не увидела его перед собой и не успела сбавить скорость.

- По данным следствия, 18 августа 2022 года около 21 часов 40 минут на 146 км автодороги Седельниково - Муромцево – Омск произошло дорожно-транспортное происшествие. С прицепом столкнулся следовавший в попутном направлении автомобиль «Lada Largus» под управлением 57-летней женщины, - сообщили в пресс-службе ведомства.

После столкновения с большегрузом на месте скончались сразу четверо: 21-летний односельчанин женщины-водителя, ее 37-летняя дочь и внучки –10-летняя и годовалая девочки, тяжкий вред здоровью был причинен 8-летнему внуку, несколько царапин получила еще одна 10-летняя девочка. - В ходе следствия обвиняемый вину признал частично. По мнению органов следствия, ДТП произошло в результате преступной небрежности обвиняемого, который, не имея водительского удостоверения, в темное время суток управлял транспортным средством без внешних световых приборов, чем создал аварийную обстановку, - добавили следователи.

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