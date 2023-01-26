Омские водители начали попадать в ДТП на нерасчищенных от снега парковках

Фото: соцсети.

Омские водители пожаловались в местных пабликах на то, что в городе почти никто не расчищает от выпавшего снега парковки рядом со зданиями. Из-за снежного месива под колесами невозможно развернуться или задать нужную траекторию движения автомобилю, машины заносит - происходят аварии, почти на ровном месте.

- Произошло ДТП на Шебалдина, 60, корпус 1, если есть свидетели или видео с регистратора, просим откликнуться! - сообщил один из участников такой аварии в соцсетях и приложил фото.

Фото: соцсети.

По закону, содержанием улиц города занимается городская администрация. В каждом районе имеется ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление), которое обеспечивает чистку дорог и тротуаров от снега.

Но если вы являетесь собственником или арендатором помещения, имеющего прилегающую территорию, то обязанность по чистке этой территории от снега может быть возложена на владельца, который и должен обеспечить беспрепятственный проезд и проход к своему заведению.

Фото: соцсети.

- Земельный участок, непосредственно прилегающий к объекту недвижимости (земельному участку, зданию, строению, сооружению) или временному объекту, содержание которого обеспечивается юридическими и физическими лицами на основании соглашения о содержании прилегающей территории, - гласят правила благоустройства территории Омска.

Итак, если у собственника магазина, ТЦ, кафе, ресторана заключено с муниципальными властями соглашение о содержании прилегающей территории, то и обязанность по уборке и вывозу снега будет лежать на собственнике. В соглашении обычно определяется площадь прилегающей территории и комплекс мер по ее обслуживанию.