На встречной полосе омской трассы инспекторы поймали водителя грузовика без прав

Фото: стоп-кадр видео пресс-службы УМВД России по Омской области.

В Омской области инспекторы ДПС на федеральной трассе Тюмень–Омск зафиксировали факт выезда большегрузного автомобиля МАН в нарушение ПДД на полосу встречного движения. - При проверке документов сотрудники ГИБДД выяснили, что мужчина 1987 года рождения уже неоднократно привлекался к ответственности за подобное правонарушение. Кроме этого, он лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - прокомментировали автоинспекторы.

На водителя завели сразу несколько административных дел. За повторный выезд на полосу встречного движения, за управление автомобилем без прав. Теперь лихачу грозит штраф 30000 рублей, арест на 15 суток или общественные работы на 200 часов.

- В 2022 году в Омской области зарегистрировано 162 ДТП, причиной которых стал выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. В этих ДТП погибли 45 человек, 279 – травмированы, - рассказали в ГИБДД по Омской области.