Мы вам перезвоним: частичная мобилизация никак не сказалась на рынке труда в Омске

Омичи, мечтавшие занять места мобилизованных, могут успокоиться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске до сих пор сохраняется высокая конкуренция за рабочие места, несмотря на частичную мобилизацию. Об этом свидетельствуют данные портала hh.ru.

Специалисты портала по поиску вакансий hh.ru проанализировали уровень конкуренции на рынке труда в 25 крупнейших городах России и выяснили, где труднее или проще всего трудоустроиться.

По результатам исследования, легче всего устроиться на работу в Красноярске - там на одну вакансию приходится в среднем 3,6 резюме.

Сложнее всего трудоустроиться в Москве - 7,1 резюме на одну вакансию. Отнюдь не легче придется жителям Санкт-Петербурга и Краснодара - в этих городах этот показатель составляет 6,4 и 6,2 соответственно. По России этот показатель составляет 4,9 резюме на вакансию.

Омск попал в средину этого рейтинга. В городе на одно рабочее место приходится 4,4 резюме. Таким образом, сохраняется средняя конкуренция на рынке труда.

Как видно из данных исследования hh.ru, частичная мобилизация мало повлияла на количество свободных вакансий и соискателей, претендующих на них. Все разговоры о том, что, когда часть резервистов уйдет служить, некому будет работать, не оправдались. Возможно, рухнули и мечты и тех, кто собирался занять места своих начальников или коллег.

Кроме того, отсутствию кардинальных перемен на рынке труда для соискателей способствует и тот факт, что многие предприятия закрепили рабочие места за своими сотрудниками. Однако большинство частных компаний стали увольнять работников. В частности, это отметила и экс-мэр Омска Оксана Фадина, которая впала в гнев и ярость от недобросовестных работодателей.

Стоит отметить, что существует и указ президента РФ, который дает так называемую «бронь» сотрудникам компаний, работающим во многих сферах, в том числе и в IT.

Напомним, работодатели поддерживают мобилизованных омичей, в том числе материально. Так, птицефабрика «Иртышская» выплатила единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Предприятия Омской области оказывают поддержку всем мобилизованным гражданам

Омичи, призванные по частичной мобилизации, получают денежные пособия, экипировку и продукты от организаций региона(подробнее...)