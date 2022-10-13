«Быдло в трениках»: неадекватный омич пытался разнести новый троллейбус «Адмирал»

Фото: стоп-кадр видео «ЧП Омск»

В «ЧП Омск» во Вконтакте появилось видео инцидента, произошедшего в троллейбусе. Как оказалось, все произошло еще в сентябре.

Поздним вечером в салон зашли двое мужчин. Сначала они не хотели оплачивать проезд, потом обнесли нецензурной бранью кондуктора. Апогеем стал дебош. Один из мужчин повис на поручнях начал выбивать дверь ногами.

- Они за это 22 млн заплатят, - кричал голос за кадром.

В социальных сетях развернулось активное обсуждение происшествия. Многие не оценили поведение неадекватного пассажира.

- Быдло в трениках, - написал Олег Синьков.

Но, как оказалось, ущерб общественному транспорту не был причинен. Ситуацию. Прокомментировали 12 каналу в МП «Электрический транспорт».

- Хоть удары и казались сильными, никаких повреждений на двери не было — это подтвердил осмотр. В полицию по факту происшествия никто не обращался, - сообщает сайт канала.

Скорее всего, департаменту транспорта следовало бы обратиться в полицию, чтобы вычислить проштрафифшихся пассажиров и наказать, чтобы и другим неповадно было.