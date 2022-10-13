На семинаре в Омске обсудили изменения в законодательстве по охране труда

В семинаре приняли участие свыше 30 представителей МСП.

Напомним, что мероприятие реализовано по заказу Минэкономики Омской области и центра «Мой бизнес» Омской области (Фонд поддержки предпринимательства Омской области) по нацпроекту о поддержке малого и среднего предпринимательства. Организаторы семинара – ТПП Омской области, Министерство труда и социальной защиты Омской области, Омская региональная общественная организация «Объединение участников Президентской программы».

Об основных изменениях законодательства в сфере охраны труда в 2022 году рассказал начальник отдела охраны труда и государственной экспертизы условий труда департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области Андрей Веснин.

Первым опытом работы с произошедшими изменениями по охране труда в 2022 году с участниками семинара поделился руководитель отдела аудита и аутсорсинга по охране труда группы компаний «Атон» Владислав Кунегин.

Старший преподаватель отделения специальных дисциплин ФАУ ДПО «Омский учебный центр федеральной противопожарной службы» Владислав Прищепа представил новый порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда.

Проблемные вопросы в сфере охраны труда на предприятиях малого бизнеса затронула специалист по охране труда ООО «СпецТранс-Омск» Галина Мороз.

Отметим, что с 1 сентября 2022 года в законодательстве в сфере охраны труда появились глобальные изменения. На сегодняшний день вступил в силу новый Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденный постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 г. N 2464.

В новом Порядке впервые появилось обучение использованию СИЗ, были изменены правила проведения инструктажей и стажировок, изменился период, в течение которого работники проводят обучение, были введены требования к программам обучения по охране труда, а также закреплены особенности обучения в микропредприятиях.

В постановлении N 2464 закреплены следующие виды обучения:

- Обучение по ОТ у работодателя или в организациях, которые оказывают услуги обучения по ОТ.

- Обучение применению СИЗ.

- Обучение оказанию первой помощи пострадавшим.

- Стажировка на рабочем месте.

- Инструктаж по охране труда.

Вместе с новым Порядком обучения были также утверждены различные нормативно-правовые акты, регулирующие те или иные области в охране труда (к примеру, новый Порядок расследования несчастных случаев, новый порядок прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками и т.д.).

По мнению организаторов мероприятия, возможности получения комментариев и разъяснений специалистов в области охраны труда, сотрудников специализированных учебных центров в ходе таких бесплатных семинаров помогают предпринимателям сокращать затраты на организацию процессов по обучению сотрудников, избегать ошибок и как следствие, штрафных санкций со стороны контролирующих органов. Кроме того, участники семинара смогли обсудить практические вопросов организации охраны труда на предприятиях малого бизнеса.