В Омске не могут построить три садика из-за проблем с землей

Фото: телеграм-канал Омский городской Совет

Из-за проблем с землей в Омске не могут построить три садика. Об этом в рамках заседания комитета по экономическому развитию заявила вице-мэр Елена Дячук.

Объекты были исключены из адресной инвестиционной программы, так как дошкольное учреждение в Авигородке требует большего количества мест, чем запланированные 60.

В Нефтяниках кто-то запланировал построить сад в березовой роще, а на Московке-2 и вовсе земля еще находится во владении предпринимателя, с которым судится мэрия.

- Мэрия планирует строительство трех детских садов в этих районах, когда будут решены проблемы с определением подходящих земельных участков, - уточнили в пресс-службе Горсовета.

Любопытно, что в Омске проблема со строительством дошкольных учреждений сохраняется на протяжении долгого времени. Прокуратура уже ведет уголовное дело по срывам строка строительства и исполнения нацпроекта «Демография». Под пристальный взор контролирующих органов попали несколько чиновников депстроя.