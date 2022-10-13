Омский пенсионер попался в лапы мошенников, а потом пошел на них работать

По статистике полиции, в Омской области на удочку мошенников чаще всего попадаются не пенсионеры, а люди старше 35 лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Грабли ничему не учат. Именно так можно сказать о 74-летнем жителе Омска. В середине сентября он стал жертвой мошенников, но даже потерянные сбережения не остановили его.

Все дело в том, что тогда мужчина отдал аферистам 700 тысяч рублей, а потом еще и продал квартиру за 2, млн рублей, которой якобы хотели завладеть «черные риэлторы». Денег не осталось, как и жилья, поэтому пенсионер устроился на работу.

Совсем недавно 855 тысяч рублей лишился 90-летний омич. Но тот долго думать не стал и заявил в полицию. По словам пострадавшего, ему позвонили из банка и сказали, что его счет пытаются взломать. Но чтобы спасти сбережения, деньги нужно снять и передать курьеру. Что пенсионер и сделал.

Самое любопытное, что тем самым курьером оказался первый – 74-летний потерпевший. При задержании оперативникам он пояснил, что реально думал, что помогает товарищу по несчастью, потому что совсем недавно сам оказался в таких же обстоятельствах.

Теперь в истории разбирается региональное управление МВД.