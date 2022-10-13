Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске продолжается работа над созданием проекта «Аллея олимпийцев». Пока задумка носит рабочее название. Но совершенно точно администрация города определилась с наполнением. По задумке, в 2023 году в городе будут установлены бюсты омичей — олимпийских чемпионов, которые создаст известный российский скульптор Сергей Полегаев.

Объемные композиции будут дополнены портретами героев, которые пишет Народный художник РФ Никас Сафронов. Не так давно он закончил работу над портретом паралимпийского чемпиона Александра Кузюкова. Как отмечает сам Александр, он с радостью принял предложение стать одним из участников проекта.

— Это большая честь, и я поддерживаю стремления мецената, наших властей, нашего профессионального сообщества по популяризации спорта во всем его многообразии, — говорит Александр Кузюков. — Каждый из тех, чьи бюсты и портреты сегодня находятся в рабочих мастерских, имеет за плечами свою непростую, но очень интересную и показательную историю. Думаю и омичам, и гостям нашего города будет интересно познакомиться с любой из них.

Кстати, помимо художественной и образовательной составляющих, проект получит и прикладную: в центре города появится аллея краснолистных кленов. Планируется, что ее высадят в день открытия «Аллеи олимпийцев». Участие в процессе примут известные российские спортсмены, деятели науки, культуры и искусства. Попечителем проекта выступает уроженец Омска, известный российский меценат Сергей Козубенко.

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