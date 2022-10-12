Утро на букву Х: житель Омска немного обезумел и разгромил торговую точку для взрослых

Игрушки для взрослых омич доставал с витрин и выбрасывал через окно на улицу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне утром неадекватный житель Омска проник в один из магазинов интим-товаров, расположенном в Советской округе ради одной игрушки.

Как сообщает Om1.ru, мужчина схватил кусок бетонной плиты и начал им долбить по окнам и входной двери торговой точки для взрослых. Он разбил их и попытался пролезть внутрь, однако пока он этот делал, то успел хорошо порезаться осколками стекла. Когда он кое-как оказался в помещении, разбил витрины и достал оттуда товары, которые впоследствии выбросил через окно на улицу, чем, вероятно, удивил местных жителей, проходивших мимо. Однако ни одну из игрушек для взрослых омичу не удалось унести - он потерял сознание на месте преступления.

Приехавшие на место сотрудники ЧОПа нашли его лежащим на полу в крови и осколках стекла. Перед входом в интим-магазин перед их глазами предстала гора самых разнообразных игрушек для взрослых.

В полиции сейчас устанавливают все обстоятельство необычного происшествия. Однако неизвестно, были ли у неудачливого грабителя психические заболевания.

Напомним, ранее в Омске полицейские искали влюбленную пару, которая рассчиталась чужой банковской картой в интим-магазине. Товаров тогда они накупили почти на 2 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Акцент на любовь: пара омичей потратила 2 тысячи с чужой карты в магазине интим-товаров

В Омске разыскивают влюбленных, расплатившихся чужой карточкой в интим-магазине(подробнее...)