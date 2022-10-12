Омский депутат Госдумы РФ Оксана Фадина назвала шесть военкоматов региона, которые не спешат исправлять свои ошибки по мобилизованным

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В своем telegram-канале депутат Госдумы РФ Оксана Фадина сегодня назвала военкоматы Омской области, которые не спешат исправлять допущенные ранее ошибки и актуализировать данные по мобилизованным гражданам. К таким выводам чиновница пришла, встретившись лично с нынешними резервистами. Все дело в том, что после призыва военкомы должны были актуализировать данные в военных билетах мобилизованных граждан: проставить отметки о военных специальностях в билеты омичей. И многие военкоматы на территории региона, несмотря на редкий случай военной мобилизации в стране, с задачей справились.

- Нужно понимать, что мобилизация в части прибытия парней на место военной подготовки происходит волнами, которые не совпадают со скоростью и объёмом поставок и обеспечения всем необходимым. Когда люди прибывают на место подготовки, каждого из них проверяют на соответствие квалификации, указанной в его военном билете. Исправляют ошибки, допущенные в военкоматах, что случается, и всё это проверяется, — добавила Фадина.

В должниках остались военкоматы Калачинского, Горьковского, Нижнеомского, Москаленского, Тарского и Знаменского районов. Чиновница настоятельно призвала их поторопиться с этой работой.

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