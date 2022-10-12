Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-мэра Омска Оксану Фадину

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Стало известно, что в списке высокопоставленных российских чиновников примерно из 700 человек, объявленных в розыск службой безопасности Украины, значится восемь фамилий чиновников, представляющих Омскую область в Госдуме РФ и Совете Федерации. Все они внесены в этот список весной 2022 года - с марта по май.

Вот полный список: экс-мэр Омска, депутат Госдумы РФ Оксана Фадина, депутаты Госдумы РФ Олег Смолин, Андрей Алёхин, Александр Ремезков, Виктор Соболев, Александр Жуков и два сенатора - член Совета Федерации Елена Мизулина и член Совета Федерации Дмитрий Перминов.

При этом ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение собственному ведомству - дать правовую оценку действиям СБУ Украины за уголовное преследование омских народных избранников и высокопоставленных чиновников.

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